Кротоне поступився Аталанті у 6 турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Кротоне – Аталанта.

Джан П'єро Гасперіні нарешті випустив у стартовому складі Руслана Маліновського, і українець віддячив сторицею. Хавбек на 26-й хвилині допоміг відкрити рахунок, асистувавши Мурієлю. Ще до кінця першого тайму Луїс оформив дубль, а за Кротоне забив Сімі. Після перерви команди не забивали.

Аталанта перемогла в Серії А вперше за 3 тури – Маліновський видав феноменальне шоу і став гравцем матчу

Завдяки цій перемозі Аталанта збільшила свій очковий баланс до 12 пунктів і бодай тимчасово піднялася на друге місце в турнірній таблиці Серії А. Кротоне залишився останнім.