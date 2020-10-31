Асист Маліновського у відеоогляді матчу Кротоне – Аталанта
19:54 - Читать на русском
Кротоне поступився Аталанті у 6 турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Кротоне – Аталанта.
Луїс Мурієль 26’
Луїс Мурієль 38’
26’ Луїс Мурієль
38’ Луїс Мурієль
Джан П'єро Гасперіні нарешті випустив у стартовому складі Руслана Маліновського, і українець віддячив сторицею. Хавбек на 26-й хвилині допоміг відкрити рахунок, асистувавши Мурієлю. Ще до кінця першого тайму Луїс оформив дубль, а за Кротоне забив Сімі. Після перерви команди не забивали.
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Завдяки цій перемозі Аталанта збільшила свій очковий баланс до 12 пунктів і бодай тимчасово піднялася на друге місце в турнірній таблиці Серії А. Кротоне залишився останнім.
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