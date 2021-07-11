"Мені дуже подобається Тоні Кроос, він демонстрував виступи світового рівня. Він чудово виглядав у Баварії. Але його стиль гри вже застарів.

Кроос анонсував завершення кар'єри – він вже попрощався зі збірною Німеччини

На Євро-2020 я не бачив футболіста, який грав би у такому ж стилі. Для Тоні немає місця в сучасному футболі", – наводить слова Хьонесса Sport1.de.

З 2014-го Тоні захищає кольори Реала. У минулому сезоні Ла Ліги 31-річний німець провів 28 матчів, в яких відзначився трьома голами та 10-ма асистами. Нагадаємо, на Євро-2020 Німеччина вилетіла в 1/8 фіналу від Англії, а Кроос оголосив про завершення кар'єри у збірній.

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