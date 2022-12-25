Журналістка іспанського видання El Chiringuito Крістіна Куберо назвала двох невдах Мундіалю, які на турнірі у Катарі розчарували її найбільше. У збірній Бразлії вона виділила Вінісіуса Жуніора, який забив 1 гол і віддав 2 асисти, а у збірній Німеччини – Тоні Крооса, який... завершив кар'єру у національній команді ще влітку 2021 року.

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"Я знав, що хтось спробує покласти провину на мене", – написав Кроос у відповідь на звинувачення журналістки на своїй сторінці у Twitter.

Нагадаємо, збірна Німеччини на чемпіонаті світу-2022 не змогла вийти з групи, пропустивши вперед Японію та Іспанію і випередивши Коста-Рику.

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