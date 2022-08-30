Півзахисник Реала та збірної Німеччини Тоні Кроос пороздумував над тим, як би використав машину часу.

"Першим поривом було б пролетіти на кілька десятиліть уперед, щоб подивитися, що станеться з дітьми.

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Але я хотів би побачити ширшу картину та вирушити на 100 років у майбутнє, щоб дізнатися, чи сталося те, що наука нині прогнозує щодо зміни клімату. З цими знаннями я б повернувся, повідомив усіх і мотивував би людей ще ретельніше працювати над тим, щоб ми зберегли цей світ.

Серед усіх поточних завдань – від пандемії до війни – ми повинні розуміти, що найсерйозніша проблема вже чекає на нас у майбутньому", – цитує Крооса Sports Illustrated.

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