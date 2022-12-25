Кроос залишив собі 2 варіанти майбутнього – від завершення кар'єри зупинить лише один клуб
Півзахисник Реала Тоні Кроос дуже раціонально підходить до збереження свого організму.
Німець досі не ухвалив остаточного рішення щодо продовження кар'єри, інформує Marca.
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Кроос серйозно розглядає варіант повісити бутси на цвях або ж продовжити з Реалом контракт, який завершується влітку 2023 року. На початку січня півзахиснику виповниться 33 роки, проте він досі перебуває у чудовій формі і залишається лідером "вершкових". Мадридський клуб також охоче збереже ветерана на більш тривалий термін і вже підготував нову угоду. Остаточне рішення очікується у лютому. Якщо Кроос раптом відмовить, то жодних інших клубів – лише вихід на пенсію.
Нагадаємо, зі збірною Німеччини Кроос попрощався ще влітку 2021-го. На клубному топ-рівні хавбек виступає вже 15 років, завоювавши 28 трофеїв і ставши чемпіоном світу 2014-го.
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