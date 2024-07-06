Півзахисник збірної Німеччини Тоні Кроос пригадав, як ухвалив рішення повернутись у збірну перед Євро-2024 та звернувся до іспанця Педрі, якого травмував у чвертьфіналі Євро-2024.

"29 вересня 2023 року задзвонив мій телефон. Телефонував Юліан Нагельсманн. Прохання: повернутися до збірної Німеччини. Перша думка в голові: я не дурний! Перша думка в моєму серці: бл**ь так! Як ми всі знаємо, серце вирішує.

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Моя перша думка вранці 6 липня 2024 року: я радий, що це зробив. Попри весь смуток і порожнечу після вчорашнього фінального свистка. Я завжди бачив у команді більше, ніж вона показувала в останні роки. Але я не очікував, що за такий короткий проміжок часу у нас з'являться дійсно реальні шанси виграти титул, і знову стати в один ряд з найкращими! Ось чому я дуже пишаюся тим, що зробила ця команда! І це знову може бути вся Німеччина.

Особлива подяка всім, хто зробив цей домашній чемпіонат Європи особливим. Ми вас бачили і відчували. На особистому рівні хочу подякувати за дійсно дуже особливу теплоту і прихильність протягом останніх тижнів. Це було дуже особливо. І нарешті прохання: тепер, коли Німеччина повернула свою кохану дитину – не відпускайте її! Шлях цієї команди продовжується. І це дуже допомагає, якщо ви будете підтримувати її навіть на поганих етапах!

Я можу запевнити вас в одному: це група чудових людей, які віддадуть все, щоб досягти успіху! У такий спосіб, оскільки це дуже важливо для мене: пробач і одужуй скоріше, Педрі! Логічно, я не мав наміру завдати тобі болю. Швидкого одужання і всіх благ. Ти чудовий гравець", – написав Кроос в Instagram.

Нагадаємо, що грубий фол Тоні завершив гру Іспанія – Німеччина вже на 8-й хвилині матчу. "Фурія Роха" в підсумку перемогла, а гравці збірної Іспанії вишикувались у чергу, аби після гри попрощатись із Тоні Кроосом, який провів свій останній поєдинок в кар'єрі.

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