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Кроос: Якщо за 90 хвилин не забиваєш збірній Південної Кореї, то виліт з ЧС заслужений

27 червня 21:45 338 Читать на русском
Кроос: Якщо за 90 хвилин не забиваєш збірній Південної Кореї, то виліт з ЧС заслужений
Тоні Кроос / Фото: ФІФА

Хавбек збірної Німеччини Тоні Кроос прокоментував поразку від Південної Кореї та виліт команди з чемпіонату світу-2018.

"Ніхто не розраховував, що ми сьогодні вилетимо. Це нормально, що ми не робимо поспішні висновки, а хочемо проаналізувати.

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Так, я усвідомлюю, що ми вилетіли. По ходу турніру було видно, що ми не в найкращій формі. Попередні матчі це показали. Було зрозуміло, що, якщо ми сьогодні істотно не покращимо гру, буде складно. У першому таймі у нас було кілька непоганих моментів. Якщо ти за 90 хвилин не забиваєш збірній Південної Кореї, то виліт заслужений.

Краще себе почуваєш, коли ведеш у світі. Але ми жодного разу не вели за весь турнір. Потрібно працювати, але, якщо на тебе тисне час, стає складно", – цитує футболіста портал Чемпіонат.

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Південна Корея - Німеччина: Середа 27 червня 2018

Південна Корея
Матч завершено
2 : 0
Німеччина
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Теги
ЧС 2018 Німеччина Німеччина Південна Корея - Німеччина Тоні Кроос Тоні Кроос
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