Чемпіонат світу в Катарі має стати останнім турніром для 31-річного німця у складі збірної Німеччини. Кроос хоче піти зі збірної, щоб зосередитися виключно на Реалі, повідомляє Besoccer з посиланням на Bild.

Льов вибухнув через "уявну" травму Крооса

Наразі Тоні Кроос зіграв за збірну 101 матч і забив 17 голів. Хавбек пропускає поєдинки відбору на ЧС-2022 з національними командами Ісландії, Румунії та Північної Македонії через проблеми з м'язами.

Нагадаємо, збірна Німеччини стартувала у кваліфікації розгромною перемогою над Ісландією (3:0). Сьогодні, 28 березня, німецька команда проведе на виїзді матч з Румунією, а 31 березня підопічні Йоахіма Льова зіграють з національною командою Північної Македонії.

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