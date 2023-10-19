"Арді Гюлеру тільки 18 років. Але він вже робить те, що нам не під силу", – сказав Тоні Кроос. Сильні слова від 5-разового переможця Ліги чемпіонів.

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Гюлер перейшов у Реал влітку 2023-го, але ще не грав за новий клуб через пошкодження. У суботу він має шанс дебютувати за Мадрид у матчі з Севільєю.

Арда в ранньому віці став лідером Фенербахче. Хлопець може зіграти як в центрі поля, так і на фланзі атаки. Його називають головним талантом покоління в Туреччині.