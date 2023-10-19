Кроос виділив наступну зірку Реала: "Він вже робить те, що нам не під силу"
19 жовтня 06:00 - Читать на русском
Німецький хавбек Реала Тоні Кроос видав потужний комплімент юному партнеру Арді Гюлеру.
"Арді Гюлеру тільки 18 років. Але він вже робить те, що нам не під силу", – сказав Тоні Кроос. Сильні слова від 5-разового переможця Ліги чемпіонів.
"Беллінгем – інопланетянин": Лунін зізнався, як йому вдається зупинити суперзіркового одноклубника
Гюлер перейшов у Реал влітку 2023-го, але ще не грав за новий клуб через пошкодження. У суботу він має шанс дебютувати за Мадрид у матчі з Севільєю.
Арда в ранньому віці став лідером Фенербахче. Хлопець може зіграти як в центрі поля, так і на фланзі атаки. Його називають головним талантом покоління в Туреччині.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter