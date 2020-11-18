"Можливо, це не найбільш гірка поразка у моїй кар'єрі, але точно одна з найбільших. Ми взагалі не могли нічого вдіяти.

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Це було боляче. Ми не змогли нічого їм протиставити. Вони показали нам, як потрібно атакувати і захищатися, як грати з м'ячем і без нього", – сказав Кроос у ефірі ARD-Mikrofon.

Нагадаємо, в рамках 6-го туру групового етапу Ліги націй збірна Німеччини безвольно поступилася Іспанії, пропустивши у власні ворота шість "сухих" м'ячів. Ця перемога дозволила команді Луїса Енріке виграти свою групу і вийти у плей-офф.

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