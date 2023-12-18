Півзахисник Реала Тоні Кроос хоче, щоб його діти побачили, як він грає на домашньому Євро-2024.

Кроос відкритий для повернення в збірну. Як інформує інсайдер Крістіан Фальк, його достроковий вихід на пенсію в міжнародному футболі більше не є остаточним.

Кроос відповів Рюдігеру на його прохання про повернення до збірної Німеччини – хавбек Реала задумався

Повідомляється, що Крооса спокушає думка про те, що його діти будуть дивитися, як він грає на домашньому чемпіонаті Європи. У 33-річного німця троє дітей – два хлопчики і дівчинка.

Нагадаємо, що нещодавно партнер Крооса по Реалу Антоніо Рюдігер публічно закликав хавбека повернутися до збірної Німеччини. Кроос завершив виступи за "Манншафт" 2021 року.

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