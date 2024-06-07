"Я завершив кар'єру, бо хочу, щоб мене запам'ятали 34-річним Тоні Кроосом, який провів найкращий сезон за Реал. Так і сталося. Якщо люди вважають, що я рано завершую, це ж комплімент", – сказав Кроос в інтерв'ю Kicker.

Лідер Реала завершить кар'єру після Євро-2024

У Тоні запитали, чим він буде займатися далі. "Проводитиму час з сім'єю. Продовжу подкаст з братом Феліксом. Буду працювати та розширювати свою академію в Мадриді. У вересні стартує моя Icon League. Але не буде такого, що я наберу 18 проєктів і буду подорожувати собі", – додав хавбек.

Іспанські та англійські ЗМІ неправильно переклали слова Крооса та рознесли сенсацію, що Тоні працюватиме в академії Реала, хоча йшлося про власну академію. Фани Реала підірвали соцмережі від захоплення, однак згодом їх чекало розчарування.

Зауважимо, що Тоні Кроос за свою кар'єру виступав за Баварію, Байєр та Реал. У складі мюнхенців німець тричі вигравав титул чемпіона Німеччини, а також Лігу чемпіонів у сезоні 2012/13.

За "вершкових" півзахисник виступав з 2014 року. З Реалом Кроос став чотириразовим чемпіоном Іспанії, чотири рази вигравав Суперкубок Іспанії і стільки ж разів перемагав у фіналі Ліги чемпіонів. Загалом Кроос зіграв за "вершкових" у 465 матчах, в яких забив 28 голів та віддав 99 асистів.