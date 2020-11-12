Кроос розкритикував Обамеянга та Грізманна за святкування голів
Півзахисник мадридського Реала і збірної Німеччини Тоні Кроос поділився думками щодо поведінки на полі футболістів після забитих голів.
"Відрепетирувані танці, елементи хореографії я вважаю повною дурістю. Ще гірше, коли футболісти ховають якісь предмети в гетрах.
Кроос – про становище футболістів: Ми просто маріонетки ФІФА і УЄФА
Колега П'єр-Емерік Обамеянг одного разу надів маску під час святкування гола. Для мене це вже занадто. Не думаю, що це хороший приклад для молоді, так само як і смикання Антуана Грізманна.
Мені завжди подобалося, як святкував забиті м'ячі Герд Мюллер. Він просто стрибав, підтягував шорти – і все. Це була справжня радість, нічого зайвого. Всередині я дуже щасливий, коли забиваю голи, але майже не проявляю цього зовні", – сказав Кроос в ефірі подкасту "Einfach mal Luppen".
"Він не може чекати на Реал усе життя": Зізу проганяють через "cуїцидальне" рішення – Пересу підкинули 6 кандидатів