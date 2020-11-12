"Відрепетирувані танці, елементи хореографії я вважаю повною дурістю. Ще гірше, коли футболісти ховають якісь предмети в гетрах.

Кроос – про становище футболістів: Ми просто маріонетки ФІФА і УЄФА

Колега П'єр-Емерік Обамеянг одного разу надів маску під час святкування гола. Для мене це вже занадто. Не думаю, що це хороший приклад для молоді, так само як і смикання Антуана Грізманна.

Мені завжди подобалося, як святкував забиті м'ячі Герд Мюллер. Він просто стрибав, підтягував шорти – і все. Це була справжня радість, нічого зайвого. Всередині я дуже щасливий, коли забиваю голи, але майже не проявляю цього зовні", – сказав Кроос в ефірі подкасту "Einfach mal Luppen".

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