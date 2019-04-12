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Кроос роздумує над відходом з Реала

10:53 256 Читать на русском
Кроос роздумує над відходом з Реала
Тоні Кроос / соцмережі

Півзахисник Реала Тоні Кроос може покинути команду влітку після початку перебудови Зінедіном Зіданом.

Тоні Кроос планує покинути мадридський Реал цього літа, передає AS. Зінедін Зідан хоче створити третє покоління "галактікос", і німець може опинитись поза планами француза.

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"Вершкові" прагнуть відпустити цілий ряд досвідчених зірок, у тому числі володаря "Золотого м'яча" Луку Модріча. "Королівський клуб" активно цікавиться хавбеком Полем Погба, який і може отримати роль головного плеймейкера, що змушує Крооса задуматись над продовженням кар'єри в іншому місці.

Німецький хавбек перейшов у Реал влітку 2014 року з мюнхенської Баварії та встиг тричі поспіль виграти Лігу чемпіонів.

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