Один з лідерів Реала Тоні Кроос поділився очікуваннями від зустрічі з ПСЖ в рамках 1/8 фіналу ЛЧ.

"Це дуже цікаве жеребкування. Це дуже цікавий суперник для цього раунду, і я думаю, найскладніший із п'яти можливих суперників, з яким ми могли зустрітись. Але це ті матчі, заради яких ми виходимо на поле. Ми справді з нетерпінням чекаємо на ці великі поєдинки.

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Подивимося, що відбудеться, але ми – Реал і ми завжди з нетерпінням чекаємо на такі матчі з великою впевненістю в тому, що пройдемо до чвертьфіналу", – цитує Крооса Marca.

Нагадаємо, під час першого жеребкування Реалу дісталась Бенфіка, але через технічні проблеми результати скасували і провели його ще раз. Цього разу суперником мадридців став ПСЖ.

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