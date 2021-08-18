Півзахисник Реала Тоні Кроос не приховує, що відхід Ліонеля Мессі з Іспанії його неабияк потішив.

"Подивимося, як все це спрацює. Мабуть, цей хід йде нам на користь, адже наш головний конкурент втратив свого найкращого гравця.

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Можливо, у підсумку з цього вийде ще більше хороших речей. Можливо, один хлопець з Парижа приєднається до нас (вочевидь, натякає на Мбаппе – прим. Футбол 24)... Якщо це дійсно станеться, я поки не знаю, то вся ця угода з Мессі, безумовно, не буде для нас недоліком", – розповів Кроос у підкасті Einfach mal luppen.

Нагадаємо, Барселона не змогла "втиснути" контракт Мессі у фінансові рамки Ла Ліги, тому аргентинець перейшов у ПСЖ вільним агентом.

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