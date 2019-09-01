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Кроос пророкує збірній Німеччині відродження після фіаско на ЧС-2018

17:39 53 Читать на русском
Кроос пророкує збірній Німеччині відродження після фіаско на ЧС-2018
Тоні Кроос / Фото The National

Хавбек Реала та збірної Німеччини Тоні Кроос оцінив перспективи національної команди на Євро-2020.

"Щоб бути одним з фаворитів на турнірі, нам потрібно ще багато працювати, але я думаю, що ми на правильному шляху після чемпіонату світу.

Кроос натякнув на відхід зі збірної Німеччини після Євро-2020

Я вже почуваюсь краще, ніж до ЧС, ми знову граємо у свій футбол. У нас тепер є гравці, які можуть створити більше проблем противнику завдяки своїм індивідуальним діям, що дуже важливо", – цитує Крооса sport1.de.

Нагадаємо, на ЧС-2018 Німеччина сенсаційно не змогла вийти з групи. В рамках відбору на Євро-2020 підопічні Йоахіма Льова перебувають на другій сходинці групи С.

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Теги
Тоні Кроос Тоні Кроос Німеччина Німеччина Євро-2020
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