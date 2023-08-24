Габріель Вейга дуже близький до переходу в Аль-Ахлі з Саудівської Аравії. У футболіста були пропозиції від грандів європейського футболу.

Перспективний іспанський півзахисник Габріель Вейга неочікувано продовжить кар'єру в Саудівській Аравії. До футболіста проявляли інтерес іспанські гранди (Реал і Барселона), а також лідер Сельти був на радарах Манчестер Сіті та Наполі.

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Раніше інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що Вейга узгодив всі деталі угоди з Аль-Ахлі – про трансфер найближчим часом оголосять офіційно.

У коментарях під постом про перехід Вейги в Азію не стримався один з лідерів мадридського Реала – Тоні Кроос, який лаконічно прокоментував даний перехід. "Ганебно", – написав німець.

Минулого сезону на рахунку 21-річного іспанського хавбека 11 голів і 4 асисти в 36 матчах Ла Ліги.

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