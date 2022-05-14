Півзахисник Реала Тоні Кроос долучився до жартів про статую на честь Серхіо Агуеро поруч з Етіхад Стедіум, яка мовляв насправді присвячена німецькому хавбеку Реала.

Агуеро на фоні статуї на свою честь / PA Images

У соцмережах почали жартувати, що Манчестер Сіті насправді поставив статую Тоні Кроосу, який долучився до шокуючого вильоту "містян" за крок до фіналу Ліги чемпіонів.

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Зауважимо, що статуя зображає аргентинського форварда, який святкує гол із футболкою в руках. Саме той гол на 93:20 матчу з Крістал Пелас, який приніс Сіті перше чемпіонство за 44 роки. Агуеро став третім гравцем тієї чемпіонської команди після Венсана Компані та Давіда Сілви, які удостоїлися персональних статуй.

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