Один з лідерів "вершкових" Тоні Кроос чудово почувається в Мадриді. Але для пролонгації співпраці повинні збігтись три фактори.

Контракт 32-річного німця розрахований до літа 2023-го, сторони поки не сідали за стіл перемовин щодо нового. Півзахисник переконаний, що це не стане проблемою, але водночас має кілька умов, про які заявив в інтерв'ю Sky Sports.

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"Я знаю, що маю у клубі. Так само і клуб знає, що даю йому я. Впевненість – основа всього. По-перше, рівень команди і мій повинні збігатись. По-друге, я повинен мати відповідні фізичні кондиції. І по-третє, має бути моє бажання.

Коли все це буде, тоді й почнемо говорити. У будь-який момент. А якщо ні, я ще маю чинний контракт. Втім, я хочу завершити кар'єру в Реалі. І це станеться. Зосереджуюсь лише на цьому клубі, проводжу тут восьмий сезон і маю неймовірні відносини, якими я б ніколи не ризикував", – резюмував Кроос.

Тоні перебрався у Мадрид в 2014-му з Баварії і встиг стати легендою: 340 матчів у всіх турнірах, 25 голів та 83 результативні передачі.

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