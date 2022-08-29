"Це складно, тому що у світі так багато проблем, про які я хотів би почути хороші новини.

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Я не хочу применшувати значущість інших конфліктів та джерел вогню у світі, вибираючи одне повідомлення. Але ця новина була б хорошою: "Мирні переговори між Україною та Росією пройшли успішно", – цитує Крооса Sports Illustrated.

Повномасштабна війна Росії проти України триває понад пів року. Наші військові не лише героїчно захищаються, а й проводять наступальні операції зі звільнення тимчасово окупованих населених пунктів там, де це можливо.

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