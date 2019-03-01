Кроос оцінив свої тренерські амбіції

Німецький півзахисник мадридського Реала Тоні Кроос поділився перспективами на майбутнє.

"Я б не хотів бути тренером. Не горю бажанням жити в майбутньому в тому ж ритмі, що і зараз, постійно відлітаючи в інші міста і рідко буваючи вдома.

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В цьому плані тренерська робота навіть гірше, тому що тобі доводиться керувати командою. Тому я не хочу ставати тренером", – цитує Крооса Esquire.

В поточному сезоні Прімери 29-річний Кроос провів 18 матчів, в яких відзначився двома асистами.

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