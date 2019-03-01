toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДЕСНА - ДИНАМО

Кроос оцінив свої тренерські амбіції

14:59 248 Читать на русском
Кроос оцінив свої тренерські амбіції
Тоні Кроос / Фото espn

Німецький півзахисник мадридського Реала Тоні Кроос поділився перспективами на майбутнє.

"Я б не хотів бути тренером. Не горю бажанням жити в майбутньому в тому ж ритмі, що і зараз, постійно відлітаючи в інші міста і рідко буваючи вдома.

Шустер: Кроос перетворився на трактор

В цьому плані тренерська робота навіть гірше, тому що тобі доводиться керувати командою. Тому я не хочу ставати тренером", – цитує Крооса Esquire.

В поточному сезоні Прімери 29-річний Кроос провів 18 матчів, в яких відзначився двома асистами.

Зідан, Моурінью, Конте та ще 7 "феніксів", перероджених з попелу: топ-10 тренерів, які засяяли після гучних провалів

Теги
Іспанія Тоні Кроос Тоні Кроос Реал Мадрид Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
30
хв
Кальярі
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук