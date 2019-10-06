Кроос отримав травму і може не зіграти в Ель Класіко

Німецький півзахисник мадридського Реала Тоні Кроос отримав пошкодження у матчі проти Гранади (4:2) і був замінений у першому таймі.

Причиною заміни німецького гравця стала травма паху, інформує AS. Замість нього на полі Сантьяго Бернабеу з'явився Лука Модріч.

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Через це пошкодження Кроос пропустить від двох до трьох тижнів. Він не зіграє у жовтневих матчах збірної Німеччини проти Аргентини та Естонії, а також у матчах Реала проти Мальорки та Галатасарая. Також під сумнівом участь 29-річного футболіста у Ель Класіко, яке відбудеться 26-го жовтня на Камп Ноу.

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