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Кроос отримав травму і може не зіграти в Ель Класіко

17:17 117 Читать на русском
Кроос отримав травму і може не зіграти в Ель Класіко
Тоні Кроос / Marca

Німецький півзахисник мадридського Реала Тоні Кроос отримав пошкодження у матчі проти Гранади (4:2) і був замінений у першому таймі.

2’ Карім Бензема
45+2’ Еден Азар
61’ Лука Модріч
90+2’ Хамес Родрігес
 
Дарвін Мачіс 69’
Домінгуш Дуарте 77’
2’ Карім Бензема
45+2’ Еден Азар
61’ Лука Модріч
69’ Дарвін Мачіс
77’ Домінгуш Дуарте
90+2’ Хамес Родрігес

Причиною заміни німецького гравця стала травма паху, інформує AS. Замість нього на полі Сантьяго Бернабеу з'явився Лука Модріч.

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Через це пошкодження Кроос пропустить від двох до трьох тижнів. Він не зіграє у жовтневих матчах збірної Німеччини проти Аргентини та Естонії, а також у матчах Реала проти Мальорки та Галатасарая. Також під сумнівом участь 29-річного футболіста у Ель Класіко, яке відбудеться 26-го жовтня на Камп Ноу.

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Теги
Тоні Кроос Тоні Кроос Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Реал Мадрид - Гранада
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