Кроос оригінально пояснив, чому не зможе знову пограти під керівництвом Гвардіоли

Півзахисник Реала Тоні Кроос пригадав роботу під керівництвом Хосепа Гвардіоли в Баварії.

"Якщо ви запитаєте у будь-якого гравця Баварії, то багато хто назве Гвардіолу найкращим тренером, з яким вони працювали. А у нас є з ким порівнювати. Мені подобалося грати в його команді.

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Я хочу завершити кар'єру в Реалі, так що ми навряд чи знову попрацюємо разом. Але було б класно знову пограти за нього. Ми все ще спілкуємося, я ніколи не забуду все, що дізнався від нього.

Мені не треба дивитися багато записів, щоб зрозуміти, що ігри з Манчестер Сіті будуть складними. Кожне володіння матиме значення. Манчестер Сіті вже втратив чемпіонство в АПЛ, але в нашій парі обидві сторони будуть викладатися на максимум", – поділився Кроос в інтерв'ю The Athletic.

Нагадаємо, матч Реал – Манчестер Сіті відбудеться вже завтра, 26 лютого, початок гри о 22:00.

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