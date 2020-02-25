toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
ДИНАМО НАПОЛІ - БАРСЕЛОНА ЧЕЛСІ - БАВАРІЯ

Кроос оригінально пояснив, чому не зможе знову пограти під керівництвом Гвардіоли

13:08 523 Читать на русском
Кроос оригінально пояснив, чому не зможе знову пограти під керівництвом Гвардіоли
Тоні Кроос / Marca

Півзахисник Реала Тоні Кроос пригадав роботу під керівництвом Хосепа Гвардіоли в Баварії.

 

"Якщо ви запитаєте у будь-якого гравця Баварії, то багато хто назве Гвардіолу найкращим тренером, з яким вони працювали. А у нас є з ким порівнювати. Мені подобалося грати в його команді.

Реал – Манчестер Сіті: Гвардіола розсипався у компліментах "галактікос"

Я хочу завершити кар'єру в Реалі, так що ми навряд чи знову попрацюємо разом. Але було б класно знову пограти за нього. Ми все ще спілкуємося, я ніколи не забуду все, що дізнався від нього.

Мені не треба дивитися багато записів, щоб зрозуміти, що ігри з Манчестер Сіті будуть складними. Кожне володіння матиме значення. Манчестер Сіті вже втратив чемпіонство в АПЛ, але в нашій парі обидві сторони будуть викладатися на максимум", – поділився Кроос в інтерв'ю The Athletic.

Нагадаємо, матч Реал – Манчестер Сіті відбудеться вже завтра, 26 лютого, початок гри о 22:00.

Леванте здобув перемогу над Реалом: "бланкос" втрачають лідерство і стають андердогами Класіко, сирий Азар і герой Айтор

blog_ava
Клопп: Думав, що рекорд Манчестер Сіті нікому не підкориться, але Ліверпуль зробив це
08:55
3094
Теги
Тоні Кроос Тоні Кроос Баварія Баварія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Реал Мадрид - Манчестер Сіті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
28
хв
Наполі
22:00
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук