31-річний хавбек зробив остаточний вибір і незабаром оголосить про нього офіційно, повідомляє Marca з посиланням на Bild.

Кроос розглядає варіант із завершенням кар'єри у збірній Німеччини – на рішення впливатиме давній приятель

Таким чином, Тоні Кроос закінчить свою міжнародну кар'єру через 11 років після її початку. У футболці збірної Німеччини він здобував кубок ЧС-2014. На Євро-2020 Бундестім вилетіла у 1/8 фіналу, програвши Англії з рахунком 0:2.

Зауважимо, що Кроос продовжить грати за Реал щонайменше до 2023 року. Він дебютував за збірну Німеччини ще у 2010-му. З того часу Тоні встиг провести 101 поєдинок за Бундестім, відзначитись 17-ма голами та 19-ма результативними передачами.

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