Півзахисник збірної Німеччини Тоні Кроос повісив футбольні бутси на цвях після вильоту Бундестім з Євро-2024.

Поразка Німеччини від Іспанії в чвертьфінальному поєдинку Євро-2024 ознаменував завершення кар'єри Тоні Крооса. Про своє рішення хавбек повідомив наприкінці минулого сезону та вже встиг попрощатись із трибунами Сантьяго Бернабеу в завершальному матчі Ла Ліги.

Лідер Реала завершить кар'єру після Євро-2024

Відзначимо, що Тоні Кроос за свою кар'єру виступав за Баварію, Байєр та Реал. У складі мюнхенців німець тричі вигравав титул чемпіона Німеччини, а також Лігу чемпіонів у сезоні 2012/13.

За "вершкових" півзахисник виступав з 2014 року. З Реалом Кроос став чотириразовим чемпіоном Іспанії, чотири рази вигравав Суперкубок Іспанії і стільки ж разів перемагав у фіналі Ліги чемпіонів. Загалом Кроос зіграв за "вершкових" у 465 матчах, в яких забив 28 голів та віддав 99 асистів.

Іспанія вийшла до півфіналу Євро-2024, здолавши Німеччину на останніх хвилинах овертайму