Кроос натякнув на відхід зі збірної Німеччини після Євро-2020

Хавбек Реала та збірної Німеччини Тоні Кроос поділився своїми очікуваннями від Євро-2020.

"Гадаю, що у збірної Німеччини є шанс здобути трофей на Євро-2020. Якби я не бачив шансів виграти титул, то я б не грав.

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Після перемоги на чемпіонаті Європи саме час подумати про відхід зі збірної Німеччини", – передає слова Тоні Крооса Kicker.

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Зауважимо, що Кроос дебютував за Бундестім весною 2010 року. За цейчас хавбек взяв участь у 94 матчах, у яких відзначився 14 голами.