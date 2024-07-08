"Отже, це все. Але перш ніж я зроблю перерву і спробую усвідомити, що сталося за останні 17 років, хочу висловити свою подяку всім, хто приймав мене таким, яким я є.

Кроос офіційно завершив кар'єру – виліт від Іспанії з Євро-2024 став останнім поєдинком для легенди Реала та Німеччини

Дякую всім моїм прихильникам у всьому світі за вашу беззастережну підтримку. Дякую всім моїм клубам і тренерам за віру в мене. Дякую моїм товаришам по команді за те, що завжди приймали мене, як удома. Дякую моїм друзям за їхню чесність, незалежно від мого успіху. Дякую моїм агентам, які стали для мене друзями.

Дякую моїм батькам за найкращу підготовку для здійснення моєї мрії. Дякую моєму братові Феліксу Кроосу за те, що завжди був моїм фанатом номер один. Дякую моїм дітям за те, що вони стали моєю найбільшою мотивацією — немає нічого кращого, ніж бачити, як ваші діти пишаються своїм татом. Дякую моїй прекрасній дружині Джесіці за те, що ти є. Ти ніколи не змінюєшся. Цей успіх був би неможливий без тебе. Це наш успіх!

І останнє, але не менш важливе: дякую, футболе! Ти — красива гра. І... не дякуйте! Кінець зв’язку", — написав Кроос на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, 5 липня збірна Німеччини завершила свій виступ на Євро-2024, програвши Іспанії у чвертьфіналі. Ця гра стала останньою у кар'єрі Тоні Крооса. За час виступів у збірній Німеччини 34-річний Кроос провів 113 матчів і забив 17 голів.

Іспанія вийшла до півфіналу Євро-2024, здолавши Німеччину на останніх хвилинах овертайму