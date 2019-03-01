Кроос дотепно відповів Шустеру, який порівняв гравця Реала з трактором

Півзахисник Реала Тоні Кроос своєрідно відреагував на критику на свою адресу з боку Бернда Шустера, колишнього гравця і тренера мадридського клубу.

27 лютого Реал на своєму полі розгромно програв Барселоні (0:3) в півфінальному матчі Кубка Іспанії і вилетів з турніру. Шустер після гри розкритикував гру Крооса. Німецький фахівець порівняв свого співвітчизника з трактором, що працює на дизельному паливі.

Кроос у твіттері зробив репост запису: "Бернд Шустер назвав Тоні Крооса дизельним трактором". Хавбек "вершкових" зробив вигляд, що не знає, хто такий Шустер, написавши лише лаконічне: "Хто???".

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Свого часу німецький наставник очолював мадридський Реал (2007-2008 роки), а також був наставником донецького Шахтаря.