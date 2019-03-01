toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
КАРПАТИ РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ДЕСНА - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Кроос дотепно відповів Шустеру, який порівняв гравця Реала з трактором

1 березня 23:37 229 Читать на русском
Кроос дотепно відповів Шустеру, який порівняв гравця Реала з трактором
Тоні Кроос / фото із соцмереж

Півзахисник Реала Тоні Кроос своєрідно відреагував на критику на свою адресу з боку Бернда Шустера, колишнього гравця і тренера мадридського клубу.

27 лютого Реал на своєму полі розгромно програв Барселоні (0:3) в півфінальному матчі Кубка Іспанії і вилетів з турніру. Шустер після гри розкритикував гру Крооса. Німецький фахівець порівняв свого співвітчизника з трактором, що працює на дизельному паливі.

Кроос у твіттері зробив репост запису: "Бернд Шустер назвав Тоні Крооса дизельним трактором". Хавбек "вершкових" зробив вигляд, що не знає, хто такий Шустер, написавши лише лаконічне: "Хто???".

Реал звільнив тренера через критику Рамоса та Ко після поразки від Барселони – Рауль його замінив, а Касільяс підтримав

Свого часу німецький наставник очолював мадридський Реал (2007-2008 роки), а також був наставником донецького Шахтаря.

Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Бернд Шустер Тоні Кроос Тоні Кроос
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
58
хв
Реал Мадрид
21:45
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук