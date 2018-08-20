Кроос досягнув неймовірного показника за точністю передач

Півзахисник Реала Тоні Кроос в поєдинку іспанської Прімери проти Хетафе (2:0) відзначився неймовірним досягненням.

У першому матчі мадридського Реала нового сезону Ла Ліги Реал приймав Хетафе. Господарі на класі перемогли суперника завдяки голам Карвахаля та Бейла.

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Одним з факторів перемоги мадридців став Тоні Кроос, який зіграв весь матч, та зумів віддати 118 передач. Варто відзначити, що 116 з них, тобто 98%, виявилися успішними.

Цей показник став найвищим серед гравців "вершкових" з сезону 2005/2006 років.

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