"Кроос дав згоду на перехід у Манчестер Юнайтед", – зізнання колишнього тренера манкуніанців

Колишній тренер Манчестер Юнайтед Девід Мойєс розповів, хто з відомих футболістів міг опинитись у складі "червоних дияволів".

"Під час того сезону, коли я працював у Манчестер Юнайтед, я провів зустріч з Тоні Кроосом, і він дав свою згоду на перехід у Манчестер Юнайтед, а не в Реал. Однак, приблизно в той час я втратив роботу, і Тоні, як результат, обрав інший варіант.

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На останній стадії трансферного вікна ми вірили в свої шанси запросити Гарета Бейла. Ми сподівалися відмовити його від переходу в Реал, він вже майже погодився. Ми запропонували йому більше грошей, намагаючись переманити до себе", – передає слова Мойєса beIN Sports.

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Нагадаємо, Девід Мойєс очолив Манчестер Юнайтед влітку 2013-го року, а у квітні 2014-го був звільнений з посади.