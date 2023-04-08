Півзахисник Реала Тоні Кроос довів, що здатен самотужки подбати про себе.

Завдяки феєричній перемозі в Ель Класіко на полі Барселони (4:0) футболісти Реала отримали від Карло Анчелотті додатковий вихідний. Кроос вирішив провести його з користю.

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Німець займався хатніми справами і водночас вирішив зробити свій внесок в освіту вболівальників. Тоні записав детальну відеоінструкцію, як правильно прасувати. Звісно, не обійшлось без курйозу – Кроос обпік палець, але із завданням впорався.

До слова, у нинішньому сезоні 33-річний півзахисник зіграв за Реал 39 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 5 асистів. Контракт Крооса з Мадридом завершується вже влітку, але сторони налаштовані продовжити співпрацю щонайменше ще на один сезон.

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