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Кроос: Було таке враження, що багато людей в Німеччині були б раді нашому вильоту

10:02 331 Читать на русском
Кроос: Було таке враження, що багато людей в Німеччині були б раді нашому вильоту
Тоні Кроос / Фото: Bild

Автор переможного гола у ворота збірної Швеції Тоні Кроос поділився враженнями від матчу.

"Думаю, ми заслужили цей пізній гол. Нас багато критикували. У мене було відчуття, що багато людей в Німеччині були б раді, якби ми вилетіли. Але ми не хотіли, щоб все було так просто, їм не вдасться викинути нас на вулицю так легко.

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Звичайно, я щасливий. У нас знову була складна гра, були проблеми, але це нормально, коли не вдається швидко забити. У нас були шанси, але ми їх не використали – в такій ситуації нерідко виходить, що тобі складно до самого кінця. Так і вийшло.

Але тепер ми, безумовно, щасливі. І я вважаю, що ми заслужили цей результат. Сподіваюся, що емоційно ця гра допоможе нам надалі", – цитує Крооса Чемпіонат.

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ЧС-2018 2 тур

Німеччина - Швеція: Субота 23 червня 2018

Німеччина
Матч завершено
2 : 1
Швеція
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ЧС 2018 Німеччина Німеччина Німеччина - Швеція Тоні Кроос Тоні Кроос
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