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Кронке хоче придбати акції Усманова в Арсеналі

10:33 115 Читать на русском
Кронке хоче придбати акції Усманова в Арсеналі
Стен Кронке / соцмережі

Американський бізнесмен Стен Кронке хоче стати повноцінним власником лондонського Арсенала.

Кронке зробив пропозицію щодо купівлі акцій Арсенала, повідомляє goal.com. Американець володіє більшістю акцій "канонірів", тоді як російському мільярдеру Алішеру Усманову належить 30%.

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Усманов робив безліч спроб викупити частину Стена Кронке, але зараз отримає 712 мільйонів доларів за свою частину.

"KSE робить цю пропозицію з метою заволодіти 100% акцій Арсенала. Ми схвалюємо вірність пана Усманова Арсеналу та історії, яку клуб представляє.

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KSE UK радий повідомити про строки грошової пропозиції, щоб повністю придбати всі акції клубу та стати єдиним власником, ніж мати ту частину, якою компанія володіє зараз", – йдеться в заяві Kroenke Sports Entertainment.

Теги
Англія Арсенал Арсенал Стен Кронке Алішер Усманов
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