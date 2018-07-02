Крон-Делі та Квіст закінчили кар'єру в збірній Данії

ЧС 2018 — 16:00 2558
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Провальний Де Хеа, скандал Лопетегі, страх Єрро: головні причини провалу Іспанії на ЧС-2018
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ЧС-2018: як мінімум в 1/2 фіналу буде команда-сенсація – "примхи" турнірної сіткиЧС 2018 — 13:35 4406
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"Сільський футбол росіян" та "Задоволений, Флорентіно?". Матч Іспанія – Росія на ЧС-2018 в огляді іспанських ЗМІЧС 2018 — 11:45 8084
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Бельгія – Японія: анонс матчу 1/8 фіналу ЧС-2018ЧС 2018 — 08:30 6162
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Бразилія – Мексика: анонс матчу 1/8 фіналу ЧС-2018ЧС 2018 — 08:12 6753
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