Крон-Делі та Квіст закінчили кар'єру в збірній Данії

Одразу два гравці Данії закінчили кар'єру у збірній після поразки Хорватії в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.

Півзахисники збірної Данії Вільям Квіст та Мікаель Крон-Делі оголосили про завершення міжнародної кар'єри після поразки від команди Хорватії в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018, інформує портал Чемпіонат.

Хорватія – Данія – 1:1 (пен. 3:2) – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, в основний і додатковий час команди не виявили переможця (1:1), і тільки в серії пенальті хорвати виявилися більш майстерними.

33-річний Вільям Квіст зіграв у складі збірної Данії 81 матч і забив два голи.

35-річний Крон-Делі провів 59 зустрічей і забив шість м'ячів.

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