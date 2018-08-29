"Крок за кроком до успіху": Ярмоленко прокоментував перемогу над Вімблдоном

Український півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко підбадьорив команду після перемоги у Кубку ліги над Вімблдоном (3:1).

Вест Хем обіграв Вімблдон з рахунком 3:1 в матчі Кубка англійської ліги і пройшов у наступний раунд.

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До цієї перемоги долучився і Андрій Ярмоленко, який грав в основі і був замінений на 90-й хвилині матчу. У попередніх трьох матчах Ярмоленко виходив лише на заміну.

"Чудова перемога над Вімблдоном. Крок за кроком до успіху", – написав Ярмоленко в Інстаграм.

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