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"Крок за кроком до успіху": Ярмоленко прокоментував перемогу над Вімблдоном

15:38 1056 Читать на русском
"Крок за кроком до успіху": Ярмоленко прокоментував перемогу над Вімблдоном
Андрій Ярмоленко / Фото ФК Вест Хем

Український півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко підбадьорив команду після перемоги у Кубку ліги над Вімблдоном (3:1).

Вест Хем обіграв Вімблдон з рахунком 3:1 в матчі Кубка англійської ліги і пройшов у наступний раунд.

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До цієї перемоги долучився і Андрій Ярмоленко, який грав в основі і був замінений на 90-й хвилині матчу. У попередніх трьох матчах Ярмоленко виходив лише на заміну.

"Чудова перемога над Вімблдоном. Крок за кроком до успіху", – написав Ярмоленко в Інстаграм.

Great win against Dons! Step by step to success. #westham

Допис, поширений Yarmolenko Andrey (@yarmolenkoandrey)

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Теги
Кубок англійської ліги АФК Вімблдон Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Англія
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