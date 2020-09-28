Цікаво, що відкрили рахунок саме номінальні гості. Це зробив Боян Кркіч. Форвард прийняв м'яч в середині поля, накрутив кількох опонентів і метрів з 30-ти фантастичним ударом поцілив у самісіньку дев'ятку.

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Таким чином 30-річний іспанець довів, що не дарма був першим, кого прозвали "новим Мессі". Свого часу Боян розкішно дебютував за Барселону, але потім його кар'єра покотилася вниз. Мандри низкою клубів Європи завершилися переходом у Монреаль минулого літа.

За клуб з МЛС Кркіч вже зіграв 21 матч, у яких забив 3 голи та віддав 3 гольові передачі.