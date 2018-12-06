Кркіч: В Барселоні мене називали новим Мессі, але я вирішив покинути клуб

Екс-форвард Барселони, а нині нападник Сток Сіті Боян Кркіч зізнався, чому покинув каталонський клуб.

"У свій перший сезон я забив в Ла Лізі 10 голів. Люди почали говорити: "О, та це ж новий Мессі!"

Я нічого не міг з цим вдіяти. Я знав про свої якості і розумів, що я не Мессі. Я Боян. Якби люди говорили: "Це не новий Мессі" – так, це правда, я не новий Мессі.

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Коли я йшов з Барселони, я приймав рішення розумом, а не серцем. Серце говорило: "Це твій будинок, ти повинен бути тут". Я не знав, що і поза Барселоною є хороший світ. Я сказав: "Спасибі за все, але я піду своїм шляхом".

Коли ти вперше відкриваєш двері у зовнішній світ, то спочатку все лякає. Інша форма, інші вболівальники, інша культура і психологія. Але коли ти робиш перший крок, відчуваєш гордість", – цитує Кркіча видання Diario Sport.

Нагадаємо, Боян покинув Барселону в 2011-му, провівши за каталонців 104 матчі, в яких забив 26 м'ячів.