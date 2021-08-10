Нападник Боян Кркіч потужно попрацював перед переходом у японський Віссел Кобе.

Екс-форвард Барселони в Instagram опублікував світлини своїх інтенсивних тренувань.

Кркіч приєднався до Іньєсти в Японії

Тіло 30-річного іспанця відверто шокує. На зорі кар'єри всі знали Бояна, як худорлявого хлопчину, але зараз все змінилося. Форвард суттєво додав у м'язах, претендуючи на звання "Термінатора".

На жаль, прогрес Кркіча обмежується суто фітнес-досягненнями. Вихованець Барселони абсолютно не виправдав видані аванси, а тепер спробує заграти бодай у Японії.

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