Колишній гравець Барселони Боян Кркіч має шанси повернутись в один із європейських чемпіонатів.

Контракт Бояна Кркіча з канадським Монреаль Імпакт завершується 31 грудня. Форвард не збирається його продовжувати.

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Як повідомляє AS, у послугах іспанця зацікавлені одразу кілька клубів, але найближчим до підписання Бояна є Сент-Етьєн. Французький клуб розташувався на 14 сходинці Ліги 1. Деталі ймовірної угоди не розголошуються.

Зауважимо, Кркіч найбільш відомий широкому загалу виступами за Барселону у 2006-2011 роках. 30-річний форвард встиг пограти ще за Рому, Мілан, Алавес, Майнц та Сток Сіті.

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