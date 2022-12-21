Припинити своє існування може першоліговий Гірник-Спорт, повідомляє FootBoom. Головний тренер команди Ігор Жабченко раніше публічно говорив про великі фінансові проблеми. В осінній частині сезону футболісти грали без преміальних, а зарплати і без того були чи не найнижчі серед усіх учасників.

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Гравцям вже запропонували приїхати в Горішні Плавні для вирішення нагальних питань і оформлення вільними агентами. Президент ПФЛ Олександр Каденко знає про труднощі Гірника-Спорт.

"Розмови такі, дійсно, є, однак жодних документів від клубу ми не отримували. Та й взагалі, я б не став поспішати з висновками, оскільки до старту другого етапу ще багато часу. Ми зробимо все можливе, щоб зберегти Гірник-Спорт на футбольній мапі країни", – описав ситуацію Каденко.

Гірник-Спорт було створено у 1994 році. Клуб з Полтавської області був своєрідним "старожилом" Першої ліги, однак нинішній сезон складався відверто невдало – останнє місце групи Б і падіння у групу, яка весною мала боротися за виживання.

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