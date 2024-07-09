Грузин опинився у сфері інтересів Гамбурга й думає над переходом, повідомляє Georgian Footy з посиланням на журналіста, який спеціалізується на новинах про німецький клуб.

Вигнанець Реала зізнався, чому зважився на камбек у Шахтар

За інформацією джерела, Гочолейшвілі побоюється, що його ігровий час в Шахтарі значно скоротиться, адже до України повернувся Вінісіус Тобіас. За півтора року Георгі провів у складі донеччан 37 матчів у всіх турнірах (забив 1 гол і віддав 3 асисти).

До слова, один із найтитулованіших німецьких клубів наразі переживає найгірший період у своїй історії. Останні шість сезонів Гамбург провів у другій Бундеслізі. Варто зауважити, що торік на стадіоні "динозаврів" Шахтар проводив домашні матчі Ліги чемпіонів.