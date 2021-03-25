"Шахтар дезорганізований. Причому давно, ще з контрольних матчів взимку. Колективної ідеї не видно, є набір певних осіб. Вся осінь і зима пройшли під гаслом: "Ми двічі обіграли Реал". Але я дивився той Реал, Каземіро вийшов, ніби ведмідь після сплячки. Поки Зідан зробив заміни і гравці прокинулися, гру вже зробили.

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Взимку команда була недотренерована. Такою і увійшла у сезон. Проблеми на футбольному полі викликали проблеми всередині команди. Почали вилазити назовні конфлікти, про які раніше й подумати не могли. Криза в Шахтарі тільки посилюється", – поділився Кварцяний у коментарі gazeta.ua.

Нагадаємо, "гірники" вилетіли з Ліги Європи на стадії 1/8 фіналу, розгромно програвши Ромі (1:5) за сумою двох поєдинків, припинили виступи в Кубку України, вилетівши від Агробізнеса та відстають на 7 очок від Динамо у боротьбі за чемпіонство.

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