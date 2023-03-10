Кривушкін розсудить матч Динамо: суддівські призначення 17-го туру УПЛ
Українська асоціація футболу оголосила список арбітрів, які будуть працювати на матчах 17-го туру УПЛ.
На центральний матч 17-го туру української Прем'єр ліги, в якому зіграють СК Дніпро-1 та Динамо, призначили суддівську бригаду на чолі з Дмитром Кривушкіним. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ. Під час матчу також будуть використовувати систему VAR.
"До кожного поєдинку ми готуємося, як до останнього": Кучер назвав чинники, які допоможуть в матчі проти Динамо
11 березня
Минай – Олександрія – початок матчу о 13:00. Головний арбітр – Олексій Деревінський.
Зоря – Львів – початок матчу о 14:00. Головний арбітр – Дмитро Бондаренко.
Інгулець – Металіст – початок матчу о 14:00. Головний арбітр – Володимир Новохатній.
Чорноморець – Металіст 1925 – початок матчу о 15:00. Головний арбітр – Олександр Солов'ян.
12 березня
СК Дніпро-1 – Динамо – початок матчу о 13:00. Головний арбітр – Дмитро Кривушкін.
Верес – Ворскла – початок матчу о 13:00. Головний арбітр – Юрій Іванов.
Кривбас – Шахтар – початок матчу о 14:00. Головний арбітр – Катерина Монзуль.
Рух – Колос – початок матчу о 15:00. Головний арбітр – Олександр Омельченко.