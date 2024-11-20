Нещодавно з'явилася інформація, що головний тренер клубу з Флориди вирішив покинути свою посаду через особисті причини.

Тренер Інтера вирішив покинути Мессі – джерело назвало причину

Хаві та Хав'єр Маскерано є претендентами на посаду головного тренера Інтер Маямі, повідомляє Miami Herald. 40-річний Маскерано зараз очолює молодіжну збірну Аргентини, його контракт, що діє, закінчується наприкінці грудня. 44-річний Хаві залишив Барселону після завершення минулого сезону.

Обидва кандидати раніше виступали за "кулес" як гравці і перетиналися там із лідерами клубу з Маямі – Ліонелем Мессі, Луїсом Суаресом, Серхіо Бускетсом та Жорді Альбою.

Інтер Маямі цього сезону набрав найбільшу кількість очок серед усіх учасників регулярного чемпіонату МЛС, але вилетів у першому раунді плей-офф.

Нагадаємо, що за Інтер Маямі виступає український захисник Сергій Кривцов.

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