"Я підписував контракт з МЛС, а не з Інтером. Усі бонуси приходять від МЛС, а команда вирішує, як їх ділити між гравцями.

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Вирішує капітан. Не адміністрація, не тренерський штаб, вони не мають відношення до цих грошей. Зараз в мене одна зарплата, у наступному сезоні буде трошки вища.

Точні цифри я вам зараз навіть не скажу. Я переходив сюди не за гроші – по зарплатні я впав майже у два рази. Це якщо порівнювати із зарплатнею у Шахтарі. З грошима добре, але я сюди не на заробітки приїхав", – розповів Кривцов в ефірі YouTube-каналу Game Show.

Нагадаємо, Сергій уклав з Інтером Маямі угоду терміном на 2 роки.

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