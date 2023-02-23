Кривцов: Приїхав в МЛС не на заробітки – по зарплатні я впав майже у два рази
Захисник Інтер Маямі Сергій Кривцов розкрив деталі свого контракту з американцями.
"Я підписував контракт з МЛС, а не з Інтером. Усі бонуси приходять від МЛС, а команда вирішує, як їх ділити між гравцями.
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Вирішує капітан. Не адміністрація, не тренерський штаб, вони не мають відношення до цих грошей. Зараз в мене одна зарплата, у наступному сезоні буде трошки вища.
Точні цифри я вам зараз навіть не скажу. Я переходив сюди не за гроші – по зарплатні я впав майже у два рази. Це якщо порівнювати із зарплатнею у Шахтарі. З грошима добре, але я сюди не на заробітки приїхав", – розповів Кривцов в ефірі YouTube-каналу Game Show.
Нагадаємо, Сергій уклав з Інтером Маямі угоду терміном на 2 роки.
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