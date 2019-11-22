Кривцов змінив своє ставлення до VAR

Захисник донецького Шахтаря Сергій Кривцов розповів про те, чи допомагають відеоповтори суддям і як це впливає на гру команд.

"Я систему VAR сприймаю позитивно. Незважаючи на ту критику, яку висловлюють, вона дозволяє побачити багато подробиць, які відбуваються на полі. Якщо раніше все залежало від уважності і, головне, об'єктивності рішення судді, то зараз є відеоповтори, після перегляду яких арбітр може змінити своє рішення.

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Наприклад, у випадках з призначенням одинадцятиметрових: ми неодноразово були свідками того, як судді не бачили явних порушень у штрафному майданчику або, навпаки, ставили пенальті, коли зовсім не повинні були цього робити. З появою VAR такі випадки стаються рідше", – сказав Кривцов в інтерв’ю виданню Dialog.ua.

Нагадаємо, раніше, після матчу 2-го туру Ліги чемпіонів проти Аталанти, в якому суддя призначив одинадцятиметровий у ворота Шахтаря, Кривцов жорстко розкритикував систему відеодопомоги арбітрам і заявив, що більше не вірить у VAR.

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