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Кривцов змінив своє ставлення до VAR

18:28 170 Читать на русском
Кривцов змінив своє ставлення до VAR
Сергій Кривцов / ФК Шахтар

Захисник донецького Шахтаря Сергій Кривцов розповів про те, чи допомагають відеоповтори суддям і як це впливає на гру команд.

"Я систему VAR сприймаю позитивно. Незважаючи на ту критику, яку висловлюють, вона дозволяє побачити багато подробиць, які відбуваються на полі. Якщо раніше все залежало від уважності і, головне, об'єктивності рішення судді, то зараз є відеоповтори, після перегляду яких арбітр може змінити своє рішення.

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Наприклад, у випадках з призначенням одинадцятиметрових: ми неодноразово були свідками того, як судді не бачили явних порушень у штрафному майданчику або, навпаки, ставили пенальті, коли зовсім не повинні були цього робити. З появою VAR такі випадки стаються рідше", – сказав Кривцов в інтерв’ю виданню Dialog.ua.

Нагадаємо, раніше, після матчу 2-го туру Ліги чемпіонів проти Аталанти, в якому суддя призначив одинадцятиметровий у ворота Шахтаря, Кривцов жорстко розкритикував систему відеодопомоги арбітрам і заявив, що більше не вірить у VAR.

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Теги
Шахтар Шахтар Відеопомічник арбітра Відеоасистент арбітра (VAR) Сергій Кривцов Сергій Кривцов
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