toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЗОРЯ - ОЛЕКСАНДРІЯ ВІЛЬЯРЕАЛ - БАРСЕЛОНА АТЛЕТІК - РЕАЛ МАДРИД

Кривцов зізнався, проти кого з українських команд грати найскладніше

13:48 - Читать на русском
Кривцов зізнався, проти кого з українських команд грати найскладніше
Сергій Кривцов / ФК Шахтар

Оборонець "помаранчево-чорних" назвав команду, яка створює йому найбільше труднощів.

"Особисто мені найважче з Зорею. Луганці тактично грамотно вибудовують гру, до того ж, у них налагоджений хороший високий пресинг", – сказав Кривцов у коментарі журналісту журналу "Футбол" Валерію Пригорницькому.

"Шахтар міг забити 10", або Момент, коли слова закінчились: нищівна реакція на черговий крах Динамо і привид Блохіна

Нагадаємо, у матчі 29-го туру чемпіонату України проти Динамо Кривцов на полі так і не з'явився, просидівши всю гру у запасі. У поточному сезоні Сергій провів за "гірників" 33 поєдинки у всіх турнірах, в яких забив 2 голи. Transfermarkt оцінює 29-річного захисника у 4 млн євро.

Динамо – Шахтар: Зоря аплодує – принизлива поразка на очах Реброва, Коноплянка відповідає тролям і 3 позитиви Києва

blog_ava
Коноплянка зробив несподіване зізнання щодо своїх голів у ворота киян
08:27
10171
Теги
УПЛ Зоря Зоря Шахтар Шахтар Сергій Сергій Кривцов
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
32
хв
Наполі
22:45
Рома
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук