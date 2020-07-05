Кривцов зізнався, проти кого з українських команд грати найскладніше

Оборонець "помаранчево-чорних" назвав команду, яка створює йому найбільше труднощів.

"Особисто мені найважче з Зорею. Луганці тактично грамотно вибудовують гру, до того ж, у них налагоджений хороший високий пресинг", – сказав Кривцов у коментарі журналісту журналу "Футбол" Валерію Пригорницькому.

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Нагадаємо, у матчі 29-го туру чемпіонату України проти Динамо Кривцов на полі так і не з'явився, просидівши всю гру у запасі. У поточному сезоні Сергій провів за "гірників" 33 поєдинки у всіх турнірах, в яких забив 2 голи. Transfermarkt оцінює 29-річного захисника у 4 млн євро.

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