"Я бутси на цвях не повісив. Зі свого боку роблю все, граю, віддаюсь на повну. А далі вже залежить від майбутнього тренера, хоча не знаю, хто це буде. Якщо потраплю в список, то буду дуже радий, бо ще хочу представляти Україну на міжнародній арені.

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Тренерам важко стежити за мною в МЛС? Не знаю... Коли Шевченко викликав мене вперше, то я не дуже багато грав у Шахтарі. За Петракова теж, він викликав мене після травми. Але я не вважаю, що я десь провалив гру, чи програли суто через мене. Зараз я тут виходжу постійно, чемпіонат дуже конкурентний. Я роблю все, що можу, а далі рішення за тренерським штабом. Яким би він не був", – пояснив Кривцов в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, 32-річний центрбек взимку перебрався з Шахтаря в Інтер Маямі, де відразу став "залізним" гравцем основи – 7 повних матчів, один гол. Кривцов має 31 поєдинок за збірну України, проте в березні не потрапив навіть в розширений список Руслана Ротаня.

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