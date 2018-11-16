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Кривцов: Збірна України прагне грати у конструктивний футбол з розумними атаками

17:16 695 Читать на русском
Кривцов: Збірна України прагне грати у конструктивний футбол з розумними атаками
Сергій Кривцов / О. Осипов

Захисник збірної України Сергій Кривцов прогнозує ротацію у складі "синьо-жовтих" у матчі проти словаків.

"Не думаю, що у когось буде розслабленість. Так, ми виконали завдання, у нас, можна сказати, з турнірної точки зору вже немає ніяких завдань. Треба вийти і показати свій футбол без жодного тиску. Напевно, в складі буде проведена ротація, у багатьох є шанс проявити себе.

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Чим більше ми працюємо з цим тренерським штабом, тим швидше починаємо розуміти те, чого від нас вимагають. Розуміємо тактику. Вона будується в основному на триманні м'яча, на атаці, не на глухій обороні, а конструктивному футболі з розумними атаками. Чим більше часу пройде, тим більше це принесе плодів", – розповів Кривцов в комантарі телеканалу "Футбол".

Нагадаємо, поєдинок Словаччина – Україна відбудеться сьогодні, 16 листопада, початок о 21:45.

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Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

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Теги
Україна Україна Ліга націй Словаччина - Україна Сергій Кривцов Сергій Кривцов
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